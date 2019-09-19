سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أسبوعان فقط من الجلوس على الأريكة يتلف جسمك.. اعرف التفاصيل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 م
أسبوعان فقط من الجلوس على الأريكة يتلف جسمك.. اعرف التفاصيل الجلوس على الأريكة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثبتت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن أسبوعين فقط من السلوك المستقر مثل الجلوس على الأريكة، يسبب العديد من التلف للجسم، ويشمل:

انخفاض في صحة القلب والرئة، زيادة محيط الخصر، زيادة الدهون في الجسم ودهون الكبد، مستويات أعلى من مقاومة الأنسولين.

وقالت مؤلفة الدراسة "كيلي بودين ديفيز" أستاذة الطب في جامعة نيوكاسل وجامعة ليفربول في المملكة المتحدة البريطانية: "أظهرت الدراسة أن أسبوعين من الجلوس تسبب في حدوث تغييرات في العلامات الصحية المرتبطة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية".

لكن الخبر السار من الدراسة هو أن الجسم يبدو وكأنه يرتد بسرعة بمجرد أن تبدأ في الحركة مرة أخرى.

وقالت "من المهم أن نلاحظ أنه عندما يستأنف الناس مستويات نشاطهم الطبيعية بعد هذه الفترة، فإن التغييرات الصحية السلبية قد تنعكس".

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتجنيد 28 شخصًا بالغًا يتمتعون بالصحة والنشاط، وكان منهم ثمانية عشر من النساء، وكان متوسط ​​عمر المتطوعين في الدراسة 32 عامًا.

كان المتطوعون في الدراسة نشطين للغاية ، وعادة ما يسجلون حوالي 10000 خطوة يوميًا، وطلب الباحثون من المتطوعين وقف نشاطهم بشكل كبير.

وبعد أسبوعين من حياة الجلوس على الأريكة ، خضع متطوعو الدراسة لمجموعة من الاختبارات، وتمت مقارنة هذه النتائج بالنتائج التي تم قياسها عندما بدأت الدراسة.

وقال بودين ديفيز إن مستويات اللياقة القلبية التنفسية انخفضت بنسبة 4٪ خلال أسبوعين فقط، وارتفع محيط الخصر بحوالي ثلاثة بوصة، وزيادة الدهون في الكبد بنسبة 0.2 ٪، وارتفع إجمالي الدهون في الجسم بنسبة 0.5 ٪، وزادت مقاومة الأنسولين وارتفعت مستويات الدهون الثلاثية (نوع من الدهون في الدم) ارتفاعًا طفيفًا.

ووجد الباحثون أنه بعد أربعة عشر يومًا من استئناف النشاط ، توقفت جميع هذه المشاكل.

وأضاف بودين ديفيز "حتى الزيادات الطفيفة في النشاط يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة، والتحرك أكثر وأكثر يلغى أضرار النشاط المستقر".

 

 


الجلوس على الأريكة

اضرار الجلوس على الأريكة

اضرار الجلوس

النشاط البدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة