أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 19-9-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه.

البورصة تخسر 257 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 40.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.94%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.57%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17889 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5484 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

علاء عرفة وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قيد تعديل عملة التعامل على جزء من أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات –المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة- من الدولار إلى الجنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 94.1 مليون دولار موزعاً على 470.3 مليون سهم منها عدد 660.9 ألف سهم تتداول بالجنيه وعدد 469.6 ألف سهم تتداول بالدولار، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة. وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قيد تعديل عملة التعامل على جزء من أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات –المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة- من الدولار إلى الجنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 94.1 مليون دولار موزعاً على 470.3 مليون سهم منها عدد 660.9 ألف سهم تتداول بالجنيه وعدد 469.6 ألف سهم تتداول بالدولار، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وحددت اللجنة، أن يتم إدراج أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بعد تعديل عملة التعامل على جزء من أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين المقبل فى ضوء القيمة المعادلة بالجنيه وهى 3.57486 جنيه للقيمة الاسمية بالدولار، وتبلغ 20 سنت على أساس سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى فى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 7 يونيو 2018.

ومن جانبها قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يكون سعر الفتح للحق لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج فى أول يوم تداول هو 0.061 جنيه لكل حق، ويدرج بالقائمة الخاصة بالأوراق المالية التى يطبق عليها وحدة المزايدة واحد على الألف من الجنيه، وثانيا أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعرى المتاح لتحرك السهم الاصلى خلال جلسة التداول.

كما قررت أن تكون القيمة التى تحدد سعر الاقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلا خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 22 سبتمبر وهى التى يتداول فيها السهم الأصلى غير محمل بالحق ولا يتداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى 30000 جنيه، وخلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 17 أكتوبر المقبل، وهى الفترة التى يتداول فيها السهم الأصلى غير محمل بالحق ويتداول فيها الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى 22632.51 جنيه وتكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلا 3802.63 جنيه، واعتبارا من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الاقفال بالبورصة. الشطب الاجبارى طالبت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، 4 شركات بالالتزام بإجراءات المادة 53 من قواعد القيد، وإلا سوف يتم ‏شطب قيد أسهم تلك الشركات إجبارياً من جداول البورصة المصرية. طالبت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، 4 شركات بالالتزام بإجراءات المادة 53 من قواعد القيد، وإلا سوف يتم ‏شطب قيد أسهم تلك الشركات إجبارياً من جداول البورصة المصرية.

واختلفت أسباب عدم التزام كل شركة، إذ طالبت البورصة، بنك الاتحاد الوطنى- مصر وشركة سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، بتسليم دراسة القيمة العادلة ‏وتقرير المستشار المالى المستقل للهيئة العامة للرقابة المالية والجدول الزمنى لإتمام تنفيذ ‏إجراءات الشطب الاختيارى فى موعد ‏أقصاه 31 ديسمبر الجارى، فيما طالبت شركتى نايل سيتى للاستثمار، رواد مصر للاستثمار السياحى، بالجدول الزمنى لاستيفاء شروط ‏استمرار قيد أسهم الشركة.

كما طالبت اللجنة، من شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لاستيفاء شروط استمرار القيد ‏بحد أقصى 3 ديسمبر، وفى حالة عدم التزام الشركة بذلك سيتم عرض موقف الشركة على لجنة ‏القيد لإعمال شئونها بشأن شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وإحالة موقفها للهيئة العامة للرقابة المالية، وخاطبت شركة فيركيم مصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالخطة الزمنية بما يفيد ‏تنفيذ الالتزامات الواردة بعرض الشراء الإجبارى المعتمد من الهيئة ‏العامة للرقابة المالية وذلك بحد أقصى 20 ديسمبر المقبل، ويتم عرض ‏موقف الشركة على لجنة القيد مرة أخرى بعد انتهاء هذه المهلة.

كما قررت اللجنة مخاطبة شركة السويس للأكياس، لموافاة البورصة بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب الاختيارى بحد أقصى 30 سبتمبر الجارى. غرامات البورصة قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركتى مصر لصناعة الكيماويات، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة الأولى لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لها، ومخالفة الثانية لأحكام المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.