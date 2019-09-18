7 نصائح اعملها قبل الذهاب للطبيب.. منها متشربش قهوة هتعلى ضغطك

كتبت فاطمة خليل

يحتاج كل شخص عند زيارة الطبيب، حتى إن كان لإجراء الفحوصات الدورية، أن يتبع مجموعة من الأشياء ليقوم بها مع تجنب أشياء أخرى، حتى تسير الأمور بشكل صحيح، فى هذا التقرير نتعرف على أهم النصائح التى يجب القيام بها قبل زيارة الطبيب، وفقاً لموقع جريدة "التايمز" الهندية.



مقابلة الدكتور

لا تشرب القهوة قبل اختبار ضغط الدم



ضغط الدم ووزن الجسم هما اختباران أساسيان يتم إجراؤهما بالتأكيد عند زيارة الطبيب، تناول القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين أو حتى الكولا في غضون ساعة واحدة من قياس ضغط الدم لديك يمكن أن يجعل الرقم يرتفع بشكل مصطنع، وكذلك يجب عليك أيضًا تجنب استهلاك التبغ أو التدخين، لأنه يفعل نفس الشئ.

لا تأخذ أى أدوية



إذا كنت مريضًا، لا تتناول أي دواء حتى يتمكن طبيبك من تقييم الأعراض غير الطبيعية والنتائج التي قد تهدأ في ذلك الوقت بسبب تأثير الدواء.

إذا كنت تشعر بالغثيان، فلا بأس أن تأخذ الدواء ولكن كن على استعداد لوصف أعراضك للطبيب وإخباره عن الدواء الذي تناولته.

لا تذهبى إلى الباديكير قبل موعد طبيب الأمراض الجلدية



يحتاج أطباء الأمراض الجلدية إلى رؤية أظافرك أيضًا، لذلك من الأفضل أن تبقيها خالية من المانيكير، وذلك لأن بعض العلامات الدقيقة على أظافرك قد تشير في بعض الأحيان إلى مشاكل صحية أكبر مثل أمراض القلب وفقر الدم والسكري.

لا تستخدمِ مزيل العرق قبل التصوير الإشعاعي للثدي



ينصح النساء بتجنب مزيل العرق/ مضاد التعرق في اليوم الذى يتم فيه إجراء آشعة الماموجرام على الثدى، والسبب وراء ذلك هو أن العديد من مزيلات العرق تحتوي على الألومنيوم، والتي يمكن أن تبدو مشابهة لتكلس الثدي، الذى ينتج عن ترسب الكالسيوم داخل أنسجة الثدى.

اكتب أسئلتك مسبقًا



بغض النظر عن موعدك مع الطبيب، من الأفضل تدوين الأشياء التي تريد التحدث عنها مع طبيبك، وبهذه الطريقة تقل احتمالية نسيان الأعراض.

اشرب الكثير من الماء



من الجيد أن ترطب جسمك بشرب الكثير من الماء قبل مقابلة الطبيب لإجراء فحص طبي.

تناول الطعام بشكل طبيعي كما اعتدت



لا تحتاج إلى تعديل كمية الطعام قبل موعدك مع الطبيب، والتغييرات في النظام الغذائي لمرة واحدة أو حتى بضعة أيام لن تغير أي شيء، حيث يستغرق النظام الغذائي وقتًا أطول لإجراء تغييرات على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.