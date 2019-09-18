سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

13 شرطا للانضمام لرحلات قطار الشباب بشمال سيناء .. تعرف عليها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:21 م
13 شرطا للانضمام لرحلات قطار الشباب بشمال سيناء .. تعرف عليها رحلات قطار الشباب - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب لشتاء 2019 /2020 ،من 4 /10 /2019 حتى 11 /10 /2019، موضحة أن المشاركة عن طريق برنامج موحد لعموم مناطق الجمهورية ، ويبدأ الحجز والتسجيل من خلال الموقع إلكتروني لوزارة الشباب والرياضة ، اعتباراً من الساعة اليوم الأربعاء 18 /9 /2019

 الشروط

1- السن من18حتى35سنة ، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

2- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك، في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء2017 /2018 وشتاء2018/2019).

3- رحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة (8) مساء يوم الجمعة الموافق 4 /10 /2019 والتحرك للعودة مساء يوم الخميس الموافق10 /10 /2019.

4- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

5- المزارات السياحية بأسوان [السد العالي/متحف النيل/متحف النوبة/الحديقة النباتية /القرية النوبية/معبد فيلة].

6- المزارات السياحية بالأقصر [وادي الملوك / جزيرة الموز / معبد حتشبسوت / متحف الأقصر / معابد هابو / معبد الكرنك / معبد الأقصر].

7- يتم الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد.

8- قيمة الاشتراك (600) جنيهاً للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

9- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

10- اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

11- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

12- يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.

13- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

 


شمال سيناء

قطار الشباب

سيناء

الشباب والرياضة

رحلات الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة