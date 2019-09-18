13 شرطا للانضمام لرحلات قطار الشباب بشمال سيناء .. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ،فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب لشتاء 2019 /2020 ،من 4 /10 /2019 حتى 11 /10 /2019، موضحة أن المشاركة عن طريق برنامج موحد لعموم مناطق الجمهورية ، ويبدأ الحجز والتسجيل من خلال الموقع إلكتروني لوزارة الشباب والرياضة ، اعتباراً من الساعة اليوم الأربعاء 18 /9 /2019

الشروط

1- السن من18حتى35سنة ، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

2- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك، في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء2017 /2018 وشتاء2018/2019).

3- رحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة (8) مساء يوم الجمعة الموافق 4 /10 /2019 والتحرك للعودة مساء يوم الخميس الموافق10 /10 /2019.

4- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

5- المزارات السياحية بأسوان [السد العالي/متحف النيل/متحف النوبة/الحديقة النباتية /القرية النوبية/معبد فيلة].

6- المزارات السياحية بالأقصر [وادي الملوك / جزيرة الموز / معبد حتشبسوت / متحف الأقصر / معابد هابو / معبد الكرنك / معبد الأقصر].

7- يتم الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد.

8- قيمة الاشتراك (600) جنيهاً للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

9- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

10- اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

11- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

12- يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.

13- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.