سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الطاقة الذرية تنتهى من وضع خطة موحدة للسلامة النووية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:50 م
وكالة الطاقة الذرية تنتهى من وضع خطة موحدة للسلامة النووية أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، من وضع الخطة الموحدة لدعم الدول الأعضاء فى مجال السلامة النووية.

وقالت مصادر فى الوكالة، اليوم الأربعاء، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إنه تم تقديم الخطة الموحدة للسلامة اليوم خلال الاجتماع العام السادس للشبكة العالمية للسلامة والأمن النووى وذلك على هامش المؤتمر العام 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الموحدة للسلامة سوف تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلالها الدول الأعضاء على مواجهة التحديات بشكل أكثر كفاءة وشمولية.

وأوضحت أن أنشطة الوكالة لدعم أي دولة ستكون متكاملة ومتسقة فى مجال الطاقة النووية والإشعاعية والنقل وسلامة النفايات والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ


الطاقه الذريه

الوكاله الدوليه

وكاله الطاقه

النمسا

فيينا

اخبار الطاقه الذريه

السلامه النوويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة