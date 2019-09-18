وكالة الطاقة الذرية تنتهى من وضع خطة موحدة للسلامة النووية

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انتهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، من وضع الخطة الموحدة لدعم الدول الأعضاء فى مجال السلامة النووية.

وقالت مصادر فى الوكالة، اليوم الأربعاء، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إنه تم تقديم الخطة الموحدة للسلامة اليوم خلال الاجتماع العام السادس للشبكة العالمية للسلامة والأمن النووى وذلك على هامش المؤتمر العام 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الموحدة للسلامة سوف تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلالها الدول الأعضاء على مواجهة التحديات بشكل أكثر كفاءة وشمولية.

وأوضحت أن أنشطة الوكالة لدعم أي دولة ستكون متكاملة ومتسقة فى مجال الطاقة النووية والإشعاعية والنقل وسلامة النفايات والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ