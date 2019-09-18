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وكالة الطاقة الدولية لا ترى حاجة للسحب من مخزون الطوارئ النفطى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:51 م
وكالة الطاقة الدولية لا ترى حاجة للسحب من مخزون الطوارئ النفطى مدير عام وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول
(رويترز)

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قال مدير عام وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأربعاء، إن الوكالة لا ترى حاجة للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية عقب هجوم فى مطلع الأسبوع على منشأتى نفط سعوديتين.
 
وقال بيرول، فى مؤتمر عبر الإنترنت، "حاليا الأسواق تتلقى إمدادات جيدة وفى هذه المرحلة لا نرى حاجة لاتخاذ مثل ذلك الإجراء".
 
وقال بيرول، إن الدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية تحتفظ بنحو 1.55 مليار برميل فى مخزونات الطوارئ لدى وكالات تسيطر عليها حكومات، وتعادل تلك الكمية إجمالى الطلب العالمى على النفط لمدة 15 يوما.
 

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