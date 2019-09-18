وكالة الطاقة الدولية ترحب ببيان عودة إمدادات النفط السعودية

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رحب المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، ببيان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، بشأن عودة إمدادات النفط السعودى إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال مدير عام الوكالة - فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، - "إن هناك استعدادا لاتخاذ أي إجراء إذا اقتضت الضرورة، مؤكداً أن السوق تظل تتلقى إمدادات كافية مع وفرة المخزونات".

وأضاف أن تلك المخزونات تكفى وزيادة لتعويض تعطل كبير فى الإمدادات، مشيرا إلى تأكيد الوكالة إلى أنها لا ترى حاجة للسحب من المخزونات فى الوقت الراهن.

وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق "أرامكو".