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وفد مصلحة الضرائب المصرية يزور السعودية للمشاركة فى لقاءات مع المستثمرين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:30 ص
وفد مصلحة الضرائب المصرية يزور السعودية للمشاركة فى لقاءات مع المستثمرين مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن عبد العظيم حسين، رئيس المصلحة يرافقه وفد رفيع المستوى، سيتوجه فى زيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة فى عدة لقاءات وندوات مع المستثمرين السعوديين حول النظام الجمركي والضريبي المصرى كأحد أعمدة جذب الاستثمار في منظومة المؤسسات الوطنية، والرد علي استفسارات المستثمرين السعوديين.
 
وأضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزارة المالية لدعم وتحفيز وجذب المستثمرين للاستثمار في مصر، مضيفا أن هذه الزيارة قد تمت بالتنسيق مع وفد إتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2019 .
 
وأشار بيان مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
 
وأكد البيان أن كل ما تقوم به مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر، ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ونبعث رسالة طمأنه لجميع المستثمرين بكل دول العالم، أننا قادرين على التطوير وحريصين على  تحفيز الاستثمار في مصر وزيادة فرص النمو.

مصلحة الضرائب المصرية

الضرائب المصرية

عبد العظيم حسين

رئيس مصلحة الضرائب

وزارة المالية

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