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وزير الدفاع الأمريكى: لدينا أفضل سلاح جوى فى التاريخ

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:57 م
وزير الدفاع الأمريكى: لدينا أفضل سلاح جوى فى التاريخ وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، اليوم الأربعاء، أن العالم يتغير بطريقة أسرع من أى وقت مضى، ولا نقبل بالبرامج التى تتطلب سنوات لإنهائها، مشيرا إلى أن بلاده لديها أفضل سلاح جوى فى التاريخ ولا يوجد من ينافسنا فى الجو.

وأضاف إسبر، فى كلمة أمام مؤتمر للفضاء والأمن المعلوماتى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية : "علينا إعادة حشد قواتنا تعزيزا لأولوياتنا"، واعتبر روسيا تمثل التحدى الأمني الأكبر للولايات المتحدة، "والعدوان فى أوكرانيا يثبت أنها تحاول رسم الحدود الدولية"، كما تمثل الصين تحديا طويل الأمد لنا" وتقوم ببناء طريق الحرير لتعزيز نفوذها في العالم".

وأشار إلى أنه قبل أسابيع وقع على وثيقة لتأسيس مركز قيادة القوات الفضائية الأمريكية؛ "لتكون مسؤولة عن كل عملياتنا حول العالم"، مضيفا "علينا أن نكون مستعدين لخصومنا الذين يقومون بنشر أصول عسكرية للهجوم على أقمارنا الصناعية فى الفضاء".


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