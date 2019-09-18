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هذه القطارات تتأخر اليوم بسب أعمال تطوير السكة الحديد.. اعرف أكثر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:30 ص
هذه القطارات تتأخر اليوم بسب أعمال تطوير السكة الحديد.. اعرف أكثر السكة الحديد
كتب أسامة عبد الحميد

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أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 ، نظرا لما تنفذه  الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 قيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

 

-              القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة

 

-              أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45دقيقة

 

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

                             

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات .


السكة الحديد

التهديات

التأخيرات

قطارات السكة الحديد

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