مياه سوهاج تكرم 291 طالب جامعى لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفى

سوهاج محمود مقبول

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فعاليات برنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعة، والذى شارك به 291 طالب بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب أنه تدرب بالشركة 21 طلاب من كلية الهندسة فى تخصصات الكهرباء والميكانيكا فى مجالات صيانة الطلمبات، وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تدريب 241 طالب بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب، للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه، وكذلك عدد 19 طالب من كلية الاداب فى تخصصات نظم المعلومات الجغرافية، للتعرف على كيفية القيام باعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالاضافة إلى 10 طلاب من كلية الزراعة للتدريب بمعامل مياه الشرب.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الجامعة تولى اهتمام كبير بتدريب الطلاب فى المؤسسات لصقل مهاراتهم، وتدريبهم على ممارسة الجانب العملى بهدف تاهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، وان الجامعة قامت بانشاء 7 مراكز تدريبية متنوعة لتاهيل الطلاب، كما أنه جارى الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لتوفير مساحة 10 أفدنة لانشاء مزرعة بحثية، لاجراء الابحاث العلمية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى فى زراعة الغابات الشجرية.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر حفل التكريم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظ سوهاج والدكتور احمد فكرى عميد كلية العلوم والدكتور احمد محمد قاسم عميد كلية الهندسة والدكتور فتوح احمد خليل عميد كلية آداب والدكتور احمد سالمان عميد كلية الزراعة والدكتور تيتو نعيم حبيب نقيب العلميين بسوهاج والمهندس حسام الزغاوى نقيب المهندسين بسوهاج.