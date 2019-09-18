سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه سوهاج تكرم 291 طالب جامعى لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:31 م
مياه سوهاج تكرم 291 طالب جامعى لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفى جانب من التكريم
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فعاليات برنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعة، والذى شارك به 291 طالب بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة.

 

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب أنه تدرب بالشركة 21 طلاب من كلية الهندسة فى تخصصات الكهرباء والميكانيكا فى مجالات صيانة الطلمبات، وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تدريب 241 طالب بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب، للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه، وكذلك عدد 19 طالب من كلية الاداب فى تخصصات نظم المعلومات الجغرافية، للتعرف على كيفية القيام باعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالاضافة إلى 10 طلاب من كلية الزراعة للتدريب بمعامل مياه الشرب.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الجامعة تولى اهتمام كبير بتدريب الطلاب فى المؤسسات لصقل مهاراتهم، وتدريبهم على ممارسة الجانب العملى بهدف تاهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، وان الجامعة قامت بانشاء 7 مراكز تدريبية متنوعة لتاهيل الطلاب، كما أنه جارى الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لتوفير مساحة 10 أفدنة لانشاء مزرعة بحثية، لاجراء الابحاث العلمية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى فى زراعة الغابات الشجرية.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر حفل التكريم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظ سوهاج والدكتور احمد فكرى عميد كلية العلوم والدكتور احمد محمد قاسم عميد كلية الهندسة والدكتور فتوح احمد خليل عميد كلية آداب والدكتور احمد سالمان عميد كلية الزراعة والدكتور تيتو نعيم حبيب نقيب العلميين بسوهاج والمهندس حسام الزغاوى نقيب المهندسين بسوهاج.

 

 


سوهاج

شركة مياه الشرب

طلاب الجامعة

حفل تكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة