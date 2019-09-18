موديز : التمويل الإسلامي يستحوذ على 80% من القروض بالسعودية

وكالات

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن معدل انتشار التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية يرتفع على الرغم من المستويات العالية التي وصل إليها.

وأشارت إلى أن هذا النمو يعود إلى تنامي الطلب من قبل العملاء سواء الشركات أو الأفراد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبدعم من البيئة الرقابية المشجعة في ظل التنسيق الجيد بين وزارة المالية في المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وأوضحت أن التمويل الإسلامي ينمو بمعدل أسرع من الصيرفة التقليدية بالمملكة، كما أن السوق مفتوح للمستثمرين العالميين، إذ تسعى الحكومة إلى تنويع اقتصادها حتى لا ينحصر على النفط.

وأفادت أن معدل انتشار التمويل الإسلامي يساهم في زيادة ربحية البنوك نظراً لنظام التمويل في البنوك الإسلامية الذي لا يعتمد فيه المودعون على الفوائد.

وأشارت إلى أن حجم التمويل الإسلامي في المملكة هو الأعلى في العالم، متوقعا أن يزيد معدل انتشاره في السعودية ليمثل 80% من إجمالي القروض خلال مدة تتراوح بين عام و18 شهرا، مقارنة بنحو 77% خلال عام 2018، نظرا لتزايد الطلب من قبل الشركات والأفراد على تلك التمويلات.

وأوضحت أن إجمالي حجم التمويل الإسلامي في المملكة وصل إلى 299 مليار دولار في مارس 2019، لتتفوق بذلك على ماليزيا، التي احتلت المركز الثاني، عند 134 مليار دولار.