موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الإسكان طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

أعلنت وزارة الإسكان، طرح مرحلة جديدة من مشروعى،"JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

يديعوت: انتهى عصر نتنياهو.. تقدم"جانتس" على الليكود بعد فرز 88% من الأصوات

ذكرت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتائج فرز 88% من أصوات الناخبين فى انتخابات الكنيست، أظهرت فوز حزب" أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى

بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره السودانى، عبدالله حمدوك، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

عامل نظافة يعثر على مصوغات ذهبية بقيمة 70 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها

عثر عامل نظافة تابع لقطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، على مصوغات ذهبية قدرت قيمتها بـ70 ألف جنيه داخل مصنع تدوير مخلفات القمامة بمحافظة الأقصر، وأعادها إلي أصحابها بعد سؤالهم عنها، وسط سعادة من المواطنين الذين عادت لهم مصوغاتهم الذهبية بعد ضياعها مؤخراً.

شوادر كلنا واحد تستقبل المواطنين لشراء مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة

واصل المواطنون الزحف على شوادر كلنا واحد ، لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاور

سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزات للمليشيات فى مطارى معيتيقة ومصراتة

استهدف سلاح الجو الليبى، فجر الأربعاء، مواقع للمليشيات المسلحة فى القسم العسكرى بقاعدة معيتيقة فى طرابلس، توجيه ضربات دقيقة إلى غرفة عمليات الطيران المسير فى مطار مصراتة الدولى.

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاقا جزئيا لأنفاق "الميرغنى، العروبة، الثورة" يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بسبب أعمال الصيانة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء الأعمال.

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو.