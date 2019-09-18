مواطن يربط لصا فى عامود الإنارة بكفر الشيخ والشرطة تضبط الاثنين

كتب محمود عبد الراضي

ضبط شخص لصا فى كفر الشيخ، الأمر الذى دفعه إلى ربطه فى عامود، حيث تلقى مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، بلاغا بتمكن الأهالى من ضبط لص بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين قيام (أحد المواطنين – مقيم بذات الناحية) بضبط (عاطل - مقيم بندر بلطيم بدائرة المركز) وذلك لقيامه بمغافلته والشروع فى سرقة (مبلغ مالى و2 هاتف محمول) وقيامه بالإمساك به حال هروبه وربطه بعامود إنارة لحين الإبلاغ.

كما تم ضبط المشكو فى حقه والذى تبين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر قيام الشاكى بالتعدى عليه بالضرب، وتم اصطحاب الطرفين لديوان المركز، وبسؤال المشكو فى حقه أقر بواقعة السرقة، واتهم الشاكى بربطه بعامود إنارة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.