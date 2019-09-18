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مقتل زوجة بالمنوفية على يد زوجها بسبب خلافات عائلية.. والأمن يلقى القبض عليه

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:23 ص
مقتل زوجة بالمنوفية على يد زوجها بسبب خلافات عائلية.. والأمن يلقى القبض عليه ضبط متهم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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لقيت ربة منزل بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعها متأثرة بإصابتها بعدة طعنات أدت بحياتها.

 

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث بركة السابع يفيد بمقتل " س م" 29 سنة، ليسانس حقوق، ربة منزل ومصابة بعدة طعنات أدت إلى وفاتها.

 

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية برئاسة الرائد محمد حجاج رئيس مباحث بركة السبع تمكنت من القبض على "و م س" 30 سنه، نقاش، مقيم بقرية ميت أم صالح دائرة مركز بركة السبع، زوج المتوفاة بتهمة قتل زوجته.

 

وأكدت التحريات قيام الزوج بقتل الزوجه لخلافات عائلية، وجارى التحقيق وعرض المتهم على النيابة لمواجهته بالواقعة وبيان ملابسات الحادث.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

 


مصرع ربة منزل

دائرة مركز بركة السبع

المنوفية

خلافات عائلية

زوج يقتل زوجته

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