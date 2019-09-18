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مركز تحكيم سوق أبوظبى العالمى يُصدر دليلا إرشاديا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:50 م
مركز تحكيم سوق أبوظبى العالمى يُصدر دليلا إرشاديا ابو ظبى ارشيفية
وكالات

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 أصدر مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي- المنشأة المختصة بإجراءات الاستماع والتحكيم - دليلا إرشاديا يضم مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتحكيم، والتي تضمن للأطراف المعنية المزيد من الثقة والكفاءة في عملية التحكيم ، بحسب مانشرت وكالة وام .
 
ويأتي هذا الدليل الجديد في إطار التزام مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي المستمر بالارتقاء بممارسات ومعايير التحكيم العالمية.
 
و تم تطوير الدليل الإرشادي بعد مشاورات مكثفة مع المختصين من مجتمع فض النزاعات، بما في ذلك كبار المستشارين في أبوظبي، وعدد من شركات المحاماة المحلية والدولية والمحكمين بهدف ضمان العدالة والمساواة واتباع الإجراءات القانونية بما يلبي احتياجات المستخدمين ومصالحهم الأساسية المرتبطة بعملية التحكيم.
 
ويتوفر الدليل لكافة الأطراف ويمكن تطبيق مبادئه التوجيهية في أي مرحلة من مراحل التحكيم. وينقسم إلى "وحدات"، تتناول كل منها جوانب معينة من عملية التحكيم من خلال طرح مجموعة من الإجراءات الواضحة، مما يوفر للمختصين الأدوات اللازمة للتحكم بشكل أفضل في الوقت وتكاليف الإجراءات.
 
كما يمكن استخدام الدليل الإرشادي في إجراءات التحكيم الخاصة أو الإجراءات التي تشرف عليها مؤسسة تحكيمية أخرى. وقد صمم الدليل لاستكمال قواعد التحكيم الخاصة بالمؤسسات الرائدة، ولا يُقصد منه استبدال أو إلغاء القواعد المؤسسية التي اختارها الطرفان المعنيان للتحكيم، أو القوانين الخاصة بمقر التحكيم الذي وقع عليه الاختيار.
 
وقالت ليندا فيتر ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي إنه عقب إطلاق إطار عمل التحكيم لـسوق أبوظبي العالمي في أواخر العام 2015، بدأنا في استكشاف الطرق التي يمكننا من خلالها تطوير كافة جوانب عملية فض النزاعات.
 
 

ابو ظبى

الدليل الإرشادي

سوق أبوظبي العالمي

ليندا فيتر

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