مدينة الطود بالأقصر تنتهي من تركيب كشافات ليد لإضاءة محطة السكة الحديد

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرقي محافظة الأقصر، تشغيل الإضاءة في محطة سكك حديد المدينة وذك لأول مرة بعد 10 سنوات من الظلام، بعد تكليفات من العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود التي أصدرها لمسئولى إدارة كهرباء الطود، وتمت بالفعل تركيب كشافات الليد في كافة أعمدة المحطة لتنتهي معاناة الأهالي ومستقلي القطارات من محطة الطود الفرعية بعد ظلام دام 10 سنوات مضت.

وفي هذا الصدد قال العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، أنه بعد تكرار الشكاوي من الأهالي بتضررهم من المحطة وأنها في الليل دوماً مظلمة وتهدد السيدات والفتيات بصورة يومية، وعلي الفور أصدرت تعليماته لمسئولي إدارة الكهرباء بالمدينة لتغيير كشافات الليد الخاصة بأعمدة المحطة المتهالكة والتي لا تعمل منذ حوالي 10 سنوات، وهو ما تم بالفعل وإنتهي تماماً رجال الكهرباء من تركيبها وبدء التشغيل الرسمي للإضاءة بالمحطة بدءاً من مساء أمس الثلاثاء.

وتوجه مساءاً العميد محمد عياد برفقة قيادات المدينة وعدد من الأهالي لمعاينة المحطة بعد الإنتهاء من إضاءتها تماماً لخدمة الركاب، وخلال جولته داخل محطة سكك الحديد إلتقي بعدد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتلك الخطوة الهامة لحماية الجميع من الضرر والمشكلات اليومية، وأشادوا بالتغييرات التي حدثت منذ توليه مقعد رئاسة مدينة الطود، موجهين كل الشكر والتقدير لما شاهدوه من تحقيق إنجازات ومشروعات كانت متوقفة منذ زمن طويل، كما طلب الأهالي من رئيس المدينة ضرورة نقل تقديرهم وشكرهم للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في ظل توليه العمل، والذي يوجه بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمره لمركز ومدينة الطود، وذلك فى كافة الخدمات.

وفس نفس السياق إلتقي العميد محمد إبراهيم عياد في مكتبه، وفد من أهالي جزيرة أرمنت الحيط التابعة لقرية المريس وذلك لسماع مطالبهم وإحتياجات الجزيرة من الخدمات المقدمة من مركز الطود، وقدم الأهالي كافة مطالبهم ووعدهم بتلبيتها في القريب العاجل للتأكيد علي تقديم المحافظة ومجلس المدينة الدعم لكافة المواطنين.