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مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعبور تتيح التحويل من تخصص صيانة كهربائية إلى الذهب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:17 م
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعبور تتيح التحويل من تخصص صيانة كهربائية إلى الذهب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعبور أنه تمت إتاحة باب التحويل من تخصص صيانة كهربائية إلى الحلى والذهب بشرط أن يكون مجموع الطالب 220 درجة فأكثر، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المحولين اليوم الأربعاء.
 
وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أعلن تقدم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات بالعبور 650 طالب، وتم عقد الاختبارات  للطلبة المتقدمين أمس الثلاثاء، وجار استكمالها لاختيار 200 طالبا يلتحقون بتخصص الحلى والمجوهرات.
 
وأوضح، نائب  وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هى نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

التربية والتعليم

مدرسة تكنولوجيا التطبيقية

العبور

صناعة الحلى والمجوهرات

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