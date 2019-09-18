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محافظ القليوبية: تطوير منطقة مسطرد بشبرا الخيمة بالتنسيق مع شركات البترول

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:02 م
محافظ القليوبية: تطوير منطقة مسطرد بشبرا الخيمة بالتنسيق مع شركات البترول محافظ القليوبية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات البترول
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم، بحضور اللواء مهندس ماجد السيرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، والعميد مهندس عبد اللطيف جمال رئيس قطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربى، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشئون الهندسية، والعميد إيهاب مرزوق مدير المرور، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وجميع مديرى ومسئولى شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة وكل من مديرى الشبكات الأرضية والطرق والكبارى وشركة القاهرة، وذلك للتنسيق والتعاون المشترك كجانب من المشاركة المجتمعية لتطوير منطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة.

 

وأكد المحافظ، أن التطوير يبدأ من كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص، إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

 

وأوضح المحافظ، أنه يتم إزالة العشوائيات التى توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولى هذا المشروع كاملا.

 

وتابع، أنه جرى الانتهاء من التصور الهندسى للمنطقة بالكامل والذى سينقل المنطقة نقلة حضارية، وقد روعى فيه تطوير الطريق الرئيسى من نزلة الخصوص وحتى نهاية مسطرد وعمل حرم آمن للترعة لإنشاء أماكن انتظار ومواقف قانونية وإنشاء سور حضارى على ترعة الإسماعيلية وتطوير مطالع ومنازل الطريق الدائرى فضلا عن مراعاة الشكل الجمالى والحضارى والاهتمام بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع انتشار العشوائيات التى تتسبب فى عرقلة حركة السيارات وتشويه المظهر العام للشوارع.

 

وتقدم المحافظ بالشكر لشركات البترول على التعاون المثمر والمشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم نقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالى والسيولة المرورية.

 

محافظ القليوبية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات البترول (1)
محافظ القليوبية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات البترول 

 

محافظ القليوبية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات البترول (2)
محافظ القليوبية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات البترول 

 

محافظ القليوبية يبحث تطوير منطقة مسطرد بشبرا الخيمة بالتنسيق مع شركات البترول
محافظ القليوبية يبحث تطوير منطقة مسطرد بشبرا الخيمة بالتنسيق مع شركات البترول

 


القليوبيه

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