محافظ القاهرة: إزالة المخلفات بمحيط المدارس وانتهاء أعمال الصيانة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 مؤكداً على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسى متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، بالإضافة إلى دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها ومقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأشار المحافظ إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياً ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباً الى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها حيث تم تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستوى مديرى الإدارات التعليمية ومعلمى رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفنى، بالإضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الاوروبى واليونيسيف.