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محافظ الدقهلية خلال قرعة ترخيص سيارات ميكروباص: الكل سواء ولا محاباة لأحد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:21 م
محافظ الدقهلية خلال قرعة ترخيص سيارات ميكروباص: الكل سواء ولا محاباة لأحد محافظ الدقهلية خلال قرعة ترخيص سيارات ميكروباص
الدقهلية شريف الديب

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أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لترخيص سيارات ميكروباص لخطوط قرى المحافظة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة والاستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة العليا للمرور وتضم العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور بالدقهلية والعقيد حاتم طه وكيل إدارة المرور وعثمان السيد عثمان مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة .

وقال محافظ الدقهلية إن الكل سواء ولا محاباة لأحد ولم يتم استبعاد أحد من لا تنطبق عليه الشروط بعد العرض على اللجنة العليا طبقا لضوابط ومعايير محددة .

وأكد شاروبيم، أنه قرر علانية القرعة لتوفير الشفافية فى الاختيار وأوضح أنه بعد 6 أشهر من الآن سيتم عقد قرعة مرة أخرى لكل من لم يحالفهم الحظ بالفوز.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن فتح باب القبول لترخيص سيارات ميكروباص داخل قرى المحافظة من 1/6/2019 حتى 30/6/2019 بجميع إدارات المرور والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وتقدم عدد 650 من المواطنين بطلبات ترخيص تم فحصهم جميعا من اللجنة العليا للمرور على أن يتم اختيار 15 طلبا من كل مركز وتم استبعاد 63 طلبا لعدم انطباق الشروط.

وتم إجراء القرعة لعدد 8 مراكز بإجمالى 508 طلبات هم مركز المنصورة وشربين وبلقاس ومنية النصر وميت غمر وطلخا و دكرنس وأجا، تم اختيار 120 طلبا منهم بالقرعة، وباقى المراكز وعددهم 9 مراكز تم استثنائهم من القرعة وذلك لعدم تجاوزهم العدد المقرر وهو 15 ترخيص وذلك بكل من مركز تمى الامديد والمنزلة وميت سلسيل والمطرية والستامونى ومحلة دمنة ونبروه والسنبلاوين وبنى عبيد بإجمالى 79 طلب تم قبولهم جميعا.

 

محافظ الدقهلية خلال القرعة
محافظ الدقهلية خلال القرعة

 

محافظ الدقهلية خلال قرعة ترخيص السيارات
محافظ الدقهلية خلال قرعة ترخيص السيارات

 

قرعة ترخيص سيارات الميكروباص بالدقهلية
قرعة ترخيص سيارات الميكروباص بالدقهلية

 

جانب من القرعة
جانب من القرعة

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

قرعة ترخيص سيارات الاجرة

مرور الدقهليه

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