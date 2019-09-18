محافظ الجيزة ومدير التعليم يتفقدان مدارس المحافظة استعدادا لبدء الدراسة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من مدارس المحافظة، فى اطار الاستعدادات للعام الدارسى الجديد 2020/2019 ، رافقه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وخالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمود الفولى وكيل المديرية.

وتفقد المحافظ مدرسة أم المومنين الابتدائية، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث اطمأن المحافظ على استعداد الفصول وجاهزيتها لكل المراحل، كما تفقد مدرسة المدينة الجامعية التابعة لإدارة الدقى التعليمية، وتفقد معامل الأوساط بالشرح على الطريقة الحديثة للطلاب، والمكتبة، ومدرسة النهضة الرسمية المتميزة التابعة لإدارة جنوب الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة بصرف شهر مكافاة لـ أمل مبروك مدير عام إدارة الدقى التعليمية ومدير المدرسة، على جهدهم المبذول تجاه المدرسة، كما شدد على توزيع الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون قيدها بالمصروفات الدراسية والاهتمام بفناء ودورات المياه للمدرسة.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس عبد الناصر سعد الله، رئيس هيئة الابنية التعليمية ، وبدوى علام، رئيس مجلس الأباء والامناء بالمحافظة .