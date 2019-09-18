سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة ومدير التعليم يتفقدان مدارس المحافظة استعدادا لبدء الدراسة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:44 ص
محافظ الجيزة ومدير التعليم يتفقدان مدارس المحافظة استعدادا لبدء الدراسة محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من مدارس المحافظة، فى اطار الاستعدادات للعام الدارسى الجديد 2020/2019 ، رافقه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وخالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمود الفولى وكيل المديرية.
 
وتفقد المحافظ مدرسة أم المومنين الابتدائية، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث اطمأن المحافظ على استعداد الفصول وجاهزيتها لكل المراحل، كما تفقد مدرسة المدينة الجامعية التابعة لإدارة الدقى التعليمية، وتفقد معامل الأوساط بالشرح على الطريقة الحديثة للطلاب، والمكتبة، ومدرسة النهضة الرسمية المتميزة التابعة لإدارة جنوب الجيزة.
 
 ووجه محافظ الجيزة بصرف شهر مكافاة لـ أمل مبروك مدير عام إدارة الدقى التعليمية ومدير المدرسة، على جهدهم المبذول تجاه المدرسة، كما شدد على توزيع الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون قيدها بالمصروفات الدراسية والاهتمام بفناء ودورات المياه للمدرسة.
 
رافق المحافظ خلال جولته، المهندس عبد الناصر سعد الله، رئيس هيئة الابنية التعليمية ، وبدوى علام، رئيس مجلس الأباء والامناء بالمحافظة .
 
محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة (2)
محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة 

محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة (3)
محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة 

محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة (4)
محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة 

محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة (1)
محافظ الجيزة يتفقد مدارس المحافظة 

 


المدارس

بدء الدراسة

الجيزة

مدارس الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارع شهاب بالعجوزة ودهان العقارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:06 م

محافظ الجيزة: رادارات حديثة وكاميرات مراقبة إضافية بمحور صفط اللبن

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:49 م

محافظة الجيزة تطرح 1656 قطعة أرض لإقامة مدافن بطريق الفيوم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:42 م

محافظ الجيزة: دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة 483 مليون جنيه.. صور

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:21 م

محافظ الجيزة: تسليم 70% من الكتب المدرسية لجميع المدارس

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:50 م

محافظ الجيزة يوجه بالتيسير على المواطنين خلال تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة