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مجلس الشورى السعودى يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:38 م
مجلس الشورى السعودى يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور مجلس الشورى السعودى - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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وافق مجلس الشورى السعودى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التى عُقدت اليوم الأربعاء، على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى.

وحسب صحيفة تواصل، ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع نظام الجامعات المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالإنابة حمد آل الشيخ

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها.


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