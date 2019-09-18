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مجلة "نور" التابعة لمنظمة خريجى الأزهر تستضيف أبناء الوافدين من كازاخستان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:57 م
مجلة "نور" التابعة لمنظمة خريجى الأزهر تستضيف أبناء الوافدين من كازاخستان مجلة "نور" تستضيف أبناء الوافدين من كازاخستان
كتب لؤى على

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انطلاقًا من حرص منظمة خريجى الأزهر، على وصول مجلة "نور" لجميع الأطفال من مختلف الجنسيات والتواصل معهم بشكل مثمر، عقدت المجلة ورشة عمل لـ 40 طفلاً وطفلة من أبناء الوافدين من دول كازاخستان وقرقيزستان بمقر المنظمة.
 
تضمنت فعاليات الورشة تعريف الأطفال بمجلة "نور" وأهدافها ومحتواها، وتوزيع نسخ من المجلة عليهم كهدايا، وأيضًا ورشة تلوين لشخصيات المجلة، وتم عرض حلقات من مسلسل "نور فى قرية الطيبين" الذى لاقى إعجابا وقبولا بين الأطفال، كذا أغانى نور التعليمية، كما استعرض الأطفال مهاراتهم فى تلاوة القرآن الكريم، وفى ختام اليوم تم التقاط الصور التذكارية مع شخصية " نور".
 
 
 

مجلة نور

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

كازاخستان

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