مبادرة لتزيين محولات كهرباء بنها بـ"الجرافيتى".. و"المحافظة": هناك دعم لنجاحها

القليوبية إبراهيم سالم

القوة والفكر والأمل بالشباب، فبدونهم لا تتقدم الأمم فهم يملكون عزائم جبارة وقدرات هائلة تمكنهم من فعل المستحيل، وهذا ما قام به مجموعة من الشباب أصحاب مبادرة "شباب الأمل"، والذين أطلقوا مبادرة من عاصمة القليوبية مدينة بنها، لتكون النواة لتعميمها بباقى مدن وقرى المحافظة، تحت شعار "هنجمل بلدنا"، لتزيين شوارع مدن وقرى المحافظة من خلال رسم أشكال فنية جميلة لإضفاء الجمال والروعة على تلك المناطق.

تحويل أكشاك الكهرباء ببنها للوحات فنية

ونظم مجموعة "شباب الأمل"، مبادرة "هنجمل بلدنا" بالتنسيق مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، لتزيين محولات الكهرباء بمدينة بنها، من خلال رسم جرافيتى على أكشاك الكهرباء، الموجودة بنطاق المدينة، وتحويلها للوحات رائعة بشوارع المدينة لإضفاء طابع الجمال على العاصمة وعودتها لسابق عهدها من جديد.

فى البداية قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، إنه تم عقد اجتماع مع الشباب مؤسس المبادرة، وتم طرح جميع الرؤى، وعلى الفور تم الاتفاق مع الشباب على تسهيل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة تدشين المبادرة بالمدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بالقليوبية، إلى جانب عمل حصر لكل محولات المدينة كمرحلة أولى، وفور الانتهاء منها يتم رصد محولات القرى التابعة للمدينة لتزيينها هى الأخرى بتلك الرسومات الجميلة.

وأكدت نائب محافظ القليوبية، أن هذه المبادرة جاءت ضمن مجموعة المبادرات التى تم إطلاقها من قبل بالمحافظة لتجميل القرى ومنها "قريتك جنتك" و"بإيدينا هنجمل قريتنا" و"قريتنا حلوة بينا"، والتى تستهدف تطوير مداخل القرى وتحويلها إلى مناطق جذابة إلى جانب تشجيرها وتزيينها، بأيدى شباب القرى، إلى جانب تحويل مقالب القمامة بتلك القرى إلى حدائق ومتنزهات ومتنفس جديد لأهالى القرى، مناشدة الشباب بالمشاركة بتلك المبادرات وتعميمها على كل قرى المحافظة لتجميلها.

شباب المبادرة ينتهون من تزيين 9 أكشاك من أصل 320

ومن ناحيته، أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم بالفعل تقديم جميع التسهيلات للشباب المشاركين بالمبادرة، موضحا أنه تم عمل حصر لكل أكشاك محولات الكهرباء الموجودة بنطاق المدينة، حيث بلغ عدد تلك الأكشاك 320 كشك محمول كهربائى، وعلى الفور بدأ الشباب بالعمل فى تزيين تلك الأكشاك، وانتهوا بالفعل من تزيين 9 أكشاك حتى الآن بمناطق مختلفة بالمدينة.

وأضاف "سلامة" لـ"اليوم السابع"، أن شباب المبادرة قاموا بتوفير مجموعة كبيرة من الأدوات ومواد الدهان التى يستخدمونها فى طلاء أكشاك محمولات الكهرباء، إلا أنه تواصل مع مسؤولى شركة الكهرباء بالمدينة وتم توفير مبلغ كدعم لشباب المبادرة لاستكمال الأدوات الباقية وشراء ما يلزمهم من مون لاستكمال أعمال الدهانات لأكشاك الكهرباء بالمدينة والتى يصل إجماليها 320 كشك محمول كهرباء، حتى تظهر عاصمة القليوبية بالشكل اللائق والمشرف من جديد.

ومن ناحيته قال جمال صبيح، منسق عام مبادرة "شباب الأمل"، إن الفكرة راودت المجموعة من أجل تقديم عمل خدمى عام على مستوى المحافظة، وبدأت بالفعل فى مدينة قها بالتنسيق مع المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، وتم تطوير ميدان الشهيد بالمدينة، وحاليا تم تدشين مبادرة طلاء أكشاك الكهرباء بمدينة بنها، وتحويلها للوحة فنية، وتغيير الشكل المألوف عليه.

وأشار "صبيح" لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم الانتهاء فعليا من طلاء وتزيين 9 محولات كهرباء بمدينة بنها وهى بمناطق "عزبة البرنس، والرملة، والمساكن" ببنها، تم الانتهاء منها بالمجهود الذاتي، مناشدين المواطنين بالحفاظ على تلك الأكشاك من التلويث وإساءة استخدامها فى وضع الملصقات عليها مرة أخرى والإبقاء عليها نظيفة وجميلة.

وقال تامر العربي، المنسق المالى والإدارى لمبادرة شباب "الأمل"، إن دعم المبادرة تم بالجهود الذاتية لشباب المبادرة، موضحا أنه سيتم العمل حتى الانتهاء من تزيين محولات مدينة بنها بالكامل، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة تحويل أكشاك المحولات من الأشكال المعتادة إلى لوحة فنية رائعة تنال إعجاب الجميع.

وأوضح "العربي"، أنه يتم تزيين تلك الأكشاك بمناظر من الطبيعة ونماذج مصرية وفرعونية أصيلة، ومشاهير مصر فى جميع المجالات العلمية والرياضية وغيرها، مشيرا إلى أنه أثناء العمل بالمبادرة نالت دعم المواطنين بعد الانتهاء من أكشاك بعض المحولات، مطالبين بالاستمرار فى هذا النهج وتلك المبادرات.