لو عايز تعمل مشروعك الخاص.. تعرف على رسوم ترخيص عربات الطعام المتنقلة ومدتها

كتبت : نورا فخرى

حدد القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام"، رسوم الحصول علي ترخيص وحدة الطعام، ومدته.

وعرف القانون - "وحدات الطعام المتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وتضمنت المادة السادسة من القانون، كافة التفاصيل الخاصة بمده الترخيص، والرسوم علي النحو الأتي :

1- يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

2- يجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

3- يكون الحصول علي الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 الاف جنية سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإليكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.