لبنان: القضاء العسكرى يبرىء متهما من محاولة تفجير طائرة إماراتية

أ ش أ

قضت محكمة عسكرية في لبنان، في جلستها المنعقدة مساء اليوم، ببراءة شخص لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، في قضية اتهامه بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي ومحاولة تفجير طائرة ركاب إماراتية فوق مدينة سيدني الأسترالية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، قضت بتبرئة المتهم عامر الخياط، حضوريا، بعدما اعتبرت أن عناصر الجريمة غير متوافرة في حقه.

وتضمن نص الحكم القضاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، غيابيا، في حق كل من أشقاء عامر الخياط، وهم كل من خالد ومحمود الخياط (يقيمان في استراليا) وطارق الخياط الموجود في سوريا ويقاتل ضمن صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، ومعاقبة الشقيق الرابع محمد الخياط غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما (المتواجد في استراليا).

وكانت النيابة العامة العسكرية، قد أسندت إلى المتهمين جميعا الاشتراك في التخطيط والإعداد لتفجير طائرة الركاب التابعة لشركة الاتحاد الإماراتية.