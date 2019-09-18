لأول مرة.. افتتاح معرض لزهور الخريف بالمتحف الزراعى نوفمبر المقبل

كشف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعة بوزارة الزراعة، عن افتتاح معرض زهور الخريف لأول مرة بالمتحف الزراعى بالدقى نوفمبر المقبل.

وأكد عطا ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معرض زهور الخريف يضم 170 من كبرى الشركات العارضة المتخصصة فى مجال زهور القطف ونبات الزينة، موضحا أن المعرض سيقام على مساحة كبيرة من المسطح الأخضر للمتحف الزراعى بالدقى والتى تبلغ 25 ألف متر ، موضحا أن هناك اهتمام من وزارة الزراعة، وجميع أجهزة الدولة لافتتاح هذا الحدث التاريخى الذى سيقام لأول مرة ، نظرنا للأهمية الاقتصادية لنبات الزينة وزهور القطف،والاستفادة من حديقة المتحف الزراعى كمكان للعارضين ، خاصة بعد مراحل تطوير المتحف،بحيث يكون لدينا معرضين سنويا أحدهما في حديقة الأورمان فى الربيع، والثاني فى المتحف الزراعي فى الخريف.