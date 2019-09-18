كوريا الجنوبية والسعودية يبحثان الرد العالمى على هجمات استهدفت منشآت نفطية

سول (أ ش أ)

اتفق رئيس كوريا الجنوبية مون جاى-إن وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء على تعزيز الشراكات فى مجال مكافحة الأعمال الإرهابية، مثل الهجوم الأخير بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية فى السعودية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مون وبن سلمان أكدا خلال محادثاتهما الهاتفية أهمية استجابة المجتمع الدولى بشكل موحد لهذه المشكلة.

وأفاد البيت الأزرق (القصر الرئاسى الكورى الجنوبي) بأن مون أخبر ولى العهد السعودى بأن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يمثل تهديدا للأمن ليس فى كوريا الجنوبية فقط، بل فى العالم بأسره.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية مجددا دعم سول للجهود العالمية لاجتثاث الإرهاب، مشددا على ضرورة التأكد من ألا يتكرر مثل هذا الهجوم الذى يهدد أمن الطاقة الدولي.

من جانبه، أكد ولى العهد السعودى ضرورة توحيد المجتمع الدولى فى معالجة هذه القضية.

ووفقا للمكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، طلب بن سلمان مساعدة سول فى خطة لتعزيز نظام الدفاع الجوى لبلاده، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بشأن هذا الأمر.

وأشار مون إلى أن المملكة العربية السعودية هى أكبر مورد للنفط فى كوريا الجنوبية. ففى العام الماضى، استوردت كوريا الجنوبية 323 مليون برميل من النفط الخام من السعودية، وهو ما يمثل حوالى 30% من إجمالى وارداتها النفطية.

وقال ولى العهد السعودى إن إنتاج بلاده من النفط الخام انخفض إلى النصف بسبب الهجوم الإرهابي، لكن من الممكن استعادة الإنتاج بنسبة 100% خلال 10 أيام.