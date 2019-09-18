"كلنا معك".. إطلاق أكبر حملة مصرية من السعودية للتضامن مع الدولة

أطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج اليوم، حملة كلنا معك من المملكة العربية السعودية، للتأكيد على وقوف جميع الاتحادات والجاليات المصرية بالخارج بجانب الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصرى ضد الهجمات التي يقوم بها أعداء مصر.

وأكدت الحملة، التى انطلقت من المملكة على أن الهدف منها هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ودعم الجيش المصري في تصديه ومحاربته للإرهاب، مؤكدين أن ما يحدث ضد مصر يتم بمساندة أجهزة استخبارات عالمية معادية لمصر.

وأوضحت الحملة، أنها تدعم بقوة الجيش المصري وقياداته في الوقوف كحائط صد أمام الجماعات الإرهابية خاصة وأنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، موضحة أن الحملة تدرك حجم المسئولية التي تقع على عاتق الجيش المصري وهو ما يجعلنا نقف كأبناء مصر في الخارج ضد ما يقوم به أعداء الوطن الممولين من أجهزة عالمية لمحاولة إحداث شرخ بين الشعب والجيش، ببث الإشاعات والأكاذيب.

وأضافت الحملة، أن الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الاجتماعي أحدثت طفرة كبيرة في توفير حياة كريمة للمواطنين، أبرزها معاش تكافل وكرامة، وبناء 100 مركز علاج فيروس سي والقضاء عليه، وبناء 24 مستشفى عالمي، وانهاء أزمة طوابير العيش، وبناء والآف الوحدات السكنية وجاري استكمال مليون ونصف المليون وحدة، وبناء14 مدينة بها إسكان للشباب ومتوسطي الدخل وبناء محطات كهرباء.

وأوضحت الحملة، أن المصريون في الخارج يدركون جيدا أن ما يحدث من بث الإشاعات والأكاذيب ضد مصر، هو أمر ممنهج للتربص بمصر بهدف محاولة تعطيلها عن مسيرة التقدم بين دول العالم خاصة بعد أن أصبحت مصر رائدة في المحافل الدولية وممثلة عن الدول الافريقية بتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي ولها الدور الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الحملة أنها تواصل استمرارها في جميع دول العالم للتأكيد على أن المصريون في الخارج يقفون بجانب وطنهم وقياداته ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول تحريك ثقة الشعب تجاه قياداته.