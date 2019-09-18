سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"كلنا معك".. إطلاق أكبر حملة مصرية من السعودية للتضامن مع الدولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:32 م
"كلنا معك".. إطلاق أكبر حملة مصرية من السعودية للتضامن مع الدولة قوات الجيش تحارب الإرهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج اليوم، حملة كلنا معك من المملكة العربية السعودية، للتأكيد على وقوف جميع الاتحادات والجاليات المصرية بالخارج بجانب الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصرى ضد الهجمات التي يقوم بها أعداء مصر.

وأكدت الحملة، التى انطلقت من المملكة على أن الهدف منها هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ودعم الجيش المصري في تصديه ومحاربته للإرهاب، مؤكدين أن ما يحدث ضد مصر يتم بمساندة أجهزة استخبارات عالمية معادية لمصر.

وأوضحت الحملة، أنها تدعم بقوة الجيش المصري وقياداته في الوقوف كحائط صد أمام الجماعات الإرهابية خاصة وأنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، موضحة أن الحملة تدرك حجم المسئولية التي تقع على عاتق الجيش المصري وهو ما يجعلنا نقف كأبناء مصر في الخارج ضد ما يقوم به أعداء الوطن الممولين من أجهزة عالمية لمحاولة إحداث شرخ بين الشعب والجيش، ببث الإشاعات والأكاذيب.

وأضافت الحملة، أن الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الاجتماعي أحدثت طفرة كبيرة في توفير حياة كريمة للمواطنين، أبرزها معاش تكافل وكرامة، وبناء 100 مركز علاج فيروس سي والقضاء عليه، وبناء 24 مستشفى عالمي، وانهاء أزمة طوابير العيش، وبناء والآف الوحدات السكنية وجاري استكمال مليون ونصف المليون وحدة، وبناء14 مدينة بها إسكان للشباب ومتوسطي الدخل وبناء محطات كهرباء.

وأوضحت الحملة، أن المصريون في الخارج يدركون جيدا أن ما يحدث من بث الإشاعات والأكاذيب ضد مصر، هو أمر ممنهج للتربص بمصر بهدف محاولة تعطيلها عن مسيرة التقدم بين دول العالم خاصة بعد أن أصبحت مصر رائدة في المحافل الدولية وممثلة عن الدول الافريقية بتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي ولها الدور الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الحملة أنها تواصل استمرارها في جميع دول العالم للتأكيد على أن المصريون في الخارج يقفون بجانب وطنهم وقياداته ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول تحريك ثقة الشعب تجاه قياداته.


السعودية

المملكة العربية السعودية

الاتحاد العام للمصريين بالخارج

حملة كلنا معك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عبد الهادى القصبى: أهل التصوف يقفون بجانب قيادتهم وجيشهم ضد المتربصين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:47 م

جبهة مسار الوفد تطلق هاشتاج "ادعم جيشك" لدعم مؤسسات الدولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:01 م

رئيس أركان الجيش الجزائرى: أدركنا منذ بداية الأزمة وجود مؤامرة ضد البلاد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:06 م

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:44 م

محمد فؤاد: أنا مع الرئيس والجيش والشرطة المصرية ويسقط الخونة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة