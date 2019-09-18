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قبول دفعة من المجندين بالقوات‪ ‬المسلحة مرحلة يناير 2020.. وسفر لجان للخارج

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:55 م
قبول دفعة من المجندين بالقوات‪ ‬المسلحة مرحلة يناير 2020.. وسفر لجان للخارج الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25/9/2019.
 
فيما يخص المؤهلات العليا، مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى  والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2019 حتى أخر يوليو 2019 ، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهو سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، والمتخلفين من سنوات سابقة ، علي أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 اكتوبر2019 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 31 اكتوبر وحتى 23 نوفمبر 2019.
 
وفيما يخص المؤهلات فوق المتوسطة، من مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2019 حتى أخر يوليو 2019 ، والمتخلفين من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 نوفمبر2019 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 24 وحتى 26 نوفمبر 2019.
 
وأعلن مدير التجنيد والتعبئة، أن المؤهلات المتوسطة، مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 2000 والحاصلون على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 و ما قبلها خريجى العام الدراسي 2018/2019  ،والمتخلفين من سنوات سابقة علي أن يتم إستقبالهم  بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 25 سبتمبر2019 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 7 وحتى 30 اكتوبر 2019م.
 
أما غير ذوى المؤهلات، مواليد أشهر ( يناير/  فبراير / مارس ) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 18 نوفمبر2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 27 نوفمبر  وحتى 10 ديسمبر 2019م .
وأضاف مدير التجنيد، أنه على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى ، كما تم انشاء موقع لادارة التجنيد علي شبكة الانترنت علي العنوان  (‪https:// tagned.mod.gov.eg‬ ) ،وموقع للرد علي استفسارات المصريين المقيمين بالخارج علي العنوان‪ tagneed@mod.gov.eg‬
وخدمة الاستعلام الصوتى لادارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الارقام الاتية  
( ‪26351195‬/02-26339581/02) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد (كول سنتر- ‪25874900‬/02).
 
كما صدق القائد العام على سفر 7 لجنة قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج ، لإستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد  الثلاثين عام، وذلك  بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون .
 
ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها إعتبارا من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من "الولايات المتحدة الأمريكية ( ومقرها واشنطن) فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا (ومقرها باريس)، إيطاليا (ومقرها روما)، المملكة العربية السعودية (ومقرها الرياض)، الإمارات، قطر (ومقرها ابوظبى)، لبنان, الأردن (ومقرها عمان)، الكويت (ومقرها الكويت)".
 
وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الأتية (الإسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها  لمواليد عام 1984 وما قبلها، بالإضافة للرقم القومي)، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان، وتيسيراً على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التى تفيد تسوية موقفهم التجنيدى فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة.
 
 

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