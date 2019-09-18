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فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:09 ص
فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها اشتراكات المترو - صورة أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن قيمة اشتراكات الطلاب بالمترو والأوراق المطلوبة وكيفية استخراجها خلال التقرير التالى.

1ـ تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث لاستخراج اشتراكات الطلبة

2ـ اشتراك الطلاب نوعان، الأول 25 محطة فأقل بـ 33 جنيها

والثانى أكثر من 25 محطة حتى 37 محطة بـ 41 جنيها

3ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور.

4ـ استمارة الاشتراك موجودة في أي محطة مترو بـ 5 جنيهات.

5ـ يملأ الطالب الاستمارة ويعتمدها من المدرسة أو المعهد أو الكلية التى يدرس بها.

6ـ والأوراق المطلوبة هي :

صورة بطاقة الرقم القومى

أو صورة شهادة الميلاد

بجانب 2 صورة شخصية مقاس 4×6

7ـ  رسوم الكارت الذكى للاشتراك هي 25 جنيها وصلاحيته تصل لـ 5 سنوات.

8ـ مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة تعمل من 8 صباحاً حتى 7 مساءً .

 وفي العطلات الرسمية حتى الساعة 4 عصرا .

9ـ مكاتب اشتراكات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان -  المعادى - دار السلام - الزهراء الشهداء1 - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة ).

10 ـ مكاتب اشتراكات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة الشهداء2 العتبة2 - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة المنيب).

11ـ  مكاتب اشتراكات الخط الثالث (العتبة3- العباسية).


اشتراكات الطلاب

مترو الانفاق

اشتراكات المترو

المترو

مكاتب اشتراكات المترو

اليوم السابع بلس

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