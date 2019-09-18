فيديو .. لحظة ضبط 119 طربة حشيش وكيلو أفيون وأسلحة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 119 طربة لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الأفيون وأسلحة نارية وذخائر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمدينة السلام بالقاهرة) بالتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال سيرهما بسيارة ملاكى بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم.. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على أسلحة ومخدرات.