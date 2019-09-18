غداً.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربي، عن عدة مناطق مختلفة، جنوب مدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية طبقا للخطة التى وضعتها شركة الكهرباء بالبحر الأحمر.

وأضاف مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، فى بيان له اليوم، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الهضبة، وتقسيم القمر بالغردقة، وذلك غداً الخميس بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

كما أعلن مركز العمليات، أن كذلك سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر بجوار، وتقسيم المطار بالغردقة، يوم السبت المقبل، ايضا لصيانة المحولات، حيث يستغرق وقت الأنقطاع 5 ساعات.

وطبقا للخطة الموضوعه لصيانة المحولات الدورية، حيث شملت عملية الصيانة منطقة امتداد شارع السلام، وسيتم فصل التيار عنها يوم الأحد المقبل، بجانب منطقة زرزارة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

وينسق مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بشكل دورى مع شركة الكهرباء بالبحر الأحمر، لاخطار الأهالى بمواعيد وأماكن فصل التيار الكهربي، طبقا للصيانة الدورية للمحولات، لاخطارهم بذلك وعدم ورود شكاوى بشأن الانقطاع فى المواعيد المحددة.