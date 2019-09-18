سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

غداً.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:02 م
غداً.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الهضبة وتقسيم القمر بالغردقة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربي، عن عدة مناطق مختلفة، جنوب مدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية طبقا للخطة التى وضعتها شركة الكهرباء بالبحر الأحمر.

 

وأضاف مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، فى بيان له اليوم، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الهضبة، وتقسيم القمر بالغردقة، وذلك غداً الخميس بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

 

كما أعلن مركز العمليات، أن كذلك سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر بجوار، وتقسيم المطار بالغردقة، يوم السبت المقبل، ايضا لصيانة المحولات، حيث يستغرق وقت الأنقطاع 5 ساعات.

 

وطبقا للخطة الموضوعه لصيانة المحولات الدورية، حيث شملت عملية الصيانة منطقة امتداد شارع السلام، وسيتم فصل التيار عنها يوم الأحد المقبل، بجانب منطقة زرزارة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

 

وينسق مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بشكل دورى مع شركة الكهرباء بالبحر الأحمر، لاخطار الأهالى بمواعيد وأماكن فصل التيار الكهربي، طبقا للصيانة الدورية للمحولات، لاخطارهم بذلك وعدم ورود شكاوى بشأن الانقطاع فى المواعيد المحددة.

 

 


البحر الاحمر

انقطاع التيار الكهربائى

الغردقه

صيانة المحولات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة