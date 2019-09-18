عقوبات تواجه المتهمين بمحاولة "اغتيال مدير أمن الإسكندرية".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا بالقضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، وتوجد تهم رئيسية تواجه المتهمين منها ..

1 ـ القتل العمد

ـ وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد لاثنين من طاقم حراسة اللواء مصطفى النمر بعد تفجير موكبه بعبوة ناسفة وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقا.

2 ـ حيازة مفرقعات

- أكد مجرى التحريات أثناء الإدلاء بأقواله فى القضية، أن حركة حسم الإرهابية التى خططت لقتل مدير أمن الإسكندرية، ينبثق منها 4 مجموعات منها مجموعة التصنيع والتى صنعت المواد المتفجرة التى استخدمت فى تفجير موكب مدير الأمن وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

وفيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى.

3 ـ تخريب الممتلكات العامة والخاصة

- يواجه المتهمون تهمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة لتسببهم فى تفجير عدد من سيارات موكب مدير الأمن والتى تتبع وزارة الداخلية، بالإضافة لتخريب سيارت تخص المواطنين، وتخريب واجهة بعض المنازل بمحيط المعسكر الرومانى الذى شهد الواقعة.

وتصل عقوبة تخريب الممتلكات العامة للسحن كما جاء بنص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

4 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

- وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.