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طالب يشرع في قتل شاب بسبب معاكسة الفتيات ببنها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:28 م
طالب يشرع في قتل شاب بسبب معاكسة الفتيات ببنها اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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شهدت قرية دجوي مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث شرع طالب في قتل شاب من أهالي القرية محاولا ذبحه في مشاجرة بينهما بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقة المتهم ،جري نقل المصاب للمستشفي وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقي العميد خالد محمدي مفتش مباحث بنها إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من مستشفي بنها الجامعي بوصول  أشرف ع ع حاصل علي دبلوم تجارة ومقيم بقرية دجوي مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الجهة اليسري والشريان الوجهي  وجري حجزه لتلقي العلاج .
 
اخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وإنتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وبسؤال المصاب  إتهم  محمد س  ع  16 سنة  طالب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض " كتر " علي أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنها وفر هارباً.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة " كتر " وتم التحفظ عليه.
 
 
 
 
 
 

 


القليوبيه

الفتيات

بنها

معاكسة الفتيات

مديرية امن القليوبية

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