ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ببرج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت إدارة تموين برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حملة تموينية لضبط المصانع الغير مرخصة، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة لحماية المستهلك وحماية المنتج المحلى وحماية الاقتصاد القومى .

حيث قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة، وحماده جوده رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لمضيفات الأعلاف بمنطقة برج العرب بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحريز سبعة أطنان من المادة الخام لمضيفات الأعلاف مجهولة المصدر، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات