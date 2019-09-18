سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ببرج العرب بالإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:12 م
ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ببرج العرب بالإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة تموين برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حملة تموينية لضبط المصانع الغير مرخصة، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة لحماية المستهلك وحماية المنتج المحلى وحماية الاقتصاد القومى .

حيث قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة، وحماده جوده رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لمضيفات الأعلاف بمنطقة برج العرب بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحريز سبعة أطنان من المادة الخام لمضيفات الأعلاف مجهولة المصدر، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

اعلاف مصنعه

برج العرب

مصنع اعلاف غير مرخص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة تتحفظ على مصنع لإنتاج ملح طعام ومستلزمات غذائية بالإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:00 م

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:12 م

ضبط 27 طن أغذية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:40 ص

صور.. ضبط مصنع لتصنيع المواد المخدرة التخليقية فى الغربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:17 م

إعدام 32 طن صلصة منتهية الصلاحية ضُبطت بمصنع فى العاشر من رمضان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة