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ضبط عاطلين بحوزتهما 1.5 كيلو جرام حشيش فى المحلة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:54 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 1.5 كيلو جرام حشيش فى المحلة المتهمان
الغربية - عادل ضرة

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تمكن فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط قسم ثالث المحلة برئاسة الرائد عمرو منصور رئيس مباحث القسم ومعاونه من ضبط عاطلين مقيمين بالقرب من المقابر الجديدة بالمحلة وبحوزتهما كيلو و540 جرام حشيش وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار وتوك توك قبل ترويجها فى الأسواق .

 

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ناجى العيسوى مأمور قسم ثالث المحلة بتمكن ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى وضباط الفرع والرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، بضبط "السيد.ال" عاطل 50 سنة مقيم بجوار المقابر الجديدة و"أحمد.ا.ع" 20 سنة عاطل ومقيم بنفس العنوان وبحوزتهما 8 طرب حشيش تزن كيلو ونصف و40 جراما وفرد خرطوش ومبلغ مالى 20 ألف و300 جنيه ومركبة توك توك بالمحلة الكبرى.

 

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والتوك توك للتنقل لبيع المواد المخدرة والسلاح النارى لترَويع المواطنين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


مدير امن الغربية

فرع البحث الجنائي بالمحلة

قسم ثالث المحلة

حشيش بالغربية

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