صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد لجنة المتابعة الميدانية بوزارة السياحة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد لجنة المتابعة الميدانية بوزارة السياحة والتى تقوم حاليا بزيارة إلى المدينة.

وعرض المحافظ جهود المحافظة فى مجال تطوير المنشآت السياحية واستحدات منشآت ومزارات جديدة والتطوير الشامل للطرق والفنادق لتتناسب مع تنوع المنتج السياحى وكذا مواكبة الأسواق السياحية الجديدة الوافدة إلى مدينة السلام وكافة مدن المحافظة السياحية، وكذا تحويل الاحتفالات إلى احتفالات عالمية مثل منتدى كاترين الدولى للتسامح الدينى والذى سينطلق الشهر القادم بحضور رفيع المستوى من مصر والعالم، حضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

كما شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح الاجتماع التاسع عشر للجنة التشاورية لبنك التنمية الأفريقى المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر 2019 بحضورطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى بغرض تعزيز دور مصر فى افريقيا، بمشاركة ما يقرب من 200 مشارك من بنك التنمية الافريقى ومحافظى البنوك المركزية ووزراء المالية ومن داخل مصر كبار المسئولين من البنك المركزى المصرى.



اللواء خالد فودة اثناء وفد لجنة المتابعة الميدانية بوزارة السياحة



محافظ جنوب سيناء اثناء استقبل لجنة التشاورية لبنك التنمية الافريقي



محافظ جنوب سيناء اثناء لقاء وفد لجنة السياحة