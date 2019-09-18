صور.. حملات إزالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بسوهاج والمنوفية

المحافظات – محمود مقبول - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية والأحياء لإزالات، ومنها إزالات فورية فى المهد، لـ129 حالة تعد، وأبنية مخالفة بدون ترخيص، خلال الـ 10 أيام الماضية.

وقال المحافظ أن مركز ومدينة جرجا نفذ حملة إزالة مكبرة على الأراضى الزراعية بقرى، الخلافية، والخمايسية، والقرعان بالعوامر بحري، أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية 33 قيراط، منها 18 حالة إزالة فورية.

وأضاف "الأنصاري" أن مركز ومدينة البلينا أزال حالتى تعدى على أملاك الدولة بمساحة 5 قراريط، بقرية الغابات بالعرابة، مشيراً إلى أن مركز ومدينة سوهاج نفذ حملات إزالة بقرية جزيرة شندويل، أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدى على أرض زراعية، بمساحة 25 قيراط، منها 7 حالات إزالة فورية، وكذا التصدى لحالة بناء مخالفة فى المهد بحوض الستين بقرية إدفا، حيث تم ردم حفر القواعد على مساحة 2 قيراط و350 متراً للبناء بدون ترخيص.

وكشف محافظ سوهاج، عن تنفيذ حملة إزالة بمجلس قروى الخيام بقرية النغاميش، بمركز ومدينة دار السلام، أسفرت عن تنفيذ 15 حالة إزالة بمساحة 20 قيراط، وبمساحة 3500 متر تعد على الأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن الوحدة المحلية بطما، أزالت 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 20 قيراط بقرية قاو غرب بسلامون، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية مشطا بطريق المنور، وكذا إزالة فورية لحالة تعد بمجلس قروى مشطا لسور داخل الحيز العمرانى بارتفاع 50سم فى الشارع العام.

ولفت إلى إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى مركز ومدينة المراغة، بمساحة 18 قيراط و12سهم، بقرية الجزازرة فى بناويط، وهى عبارة عن أحواش، وأبنية بالبلوك الأبيض والأسمنت .

وفى مركز ومدينة طهطا، تم إزالة 11 حالة تعد، منها، حالة تعدى بالشيخ مسعود بمجلس قروى الصفيحة على مساحة 18 سهم، وإزالة حالة بشطورة بمساحة 18 سهما، بالاضافة إلى ازالة أخرى بالسوالم بمجلس قروى شطورة على مساحة 10 قراريط، كما تم تنفيذ 8 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بساحل طهطا على مساحة 7 قراريط و12 سهم .

وفى المنوفية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، لإزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية والتى أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على الاراضى الزراعية بقرية البتانون على مساحة 1132 متر مربع، وكذا تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بعزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالماى بمساحة 100 متر مربع.

كما قامت الوحدة المحلية بزاوية رزين بمنوف بتنفيذ إزالة فورية حالة تعدى على الأراضى الزراعية بحوض عزبة صالح بقرية بهواش.

كما أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بأنه تم تنفيذ إزالة ل 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 800 متر بناحية قشطوخ التابعة للوحدة المحلية بزاوية بمم.

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع إستمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج (



حملات الإزالة بمراكز سوهاج (



حملات الإزالة بمراكز سوهاج



حملات الإزالة بمراكز سوهاج (