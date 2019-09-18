سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توريد 65 جهاز قوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة 7.5 مليون جيه

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:13 م
صور.. توريد 65 جهاز قوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة 7.5 مليون جيه عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى
سوهاج – محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه تم توريد 56 جهاز قوقعة للمستشفى الجامعى، بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه دعماً من إحدى شركات الاتصالات، وذلك فى إطار المبادرة التى تنفذها الشركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للقضاء على قوائم انتظار عملية زراعة القوقعة.

 

وقال "عزيز" إن المستشفى الجامعى تشارك فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار وخدمة المرضى المترددين على مركز زراعة القوقعة بالمستشفى من مختلف محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن أجهزة القواقع الجديدة ستساهم فى إنهاء 90٪؜ من قائمة الانتظار الحالية للمركز التى تتضمن 70 طفل حاليا، حيث تم صباح اليوم إجراء عمليتين زراعة قوقعة لطفلين فى عمر 4 سنوات و 5 سنوات من محافظتى سوهاج و قنا.

 

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو فريق زراعة القوقعة بالمستشفى إنه بالتعاون مع شركات الاتصالات تم إجراء 11 عملية زراعة قوقعة فى نهاية شهر أغسطس الماضى وبداية شهر سبتمبر الجاري، وتعتبر أجهزة القوقعة الموردة من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، مضيفاً أن مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة قام بإجراء 73 عملية زراعة قوقعة منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

 

وأضاف الشريف، أن المركز منذ افتتاحه أجرى 380 عملية زراعة قوقعة حتى الآن، فهو يعد الثانى على مستوى الجمهورية فى هذا المجال، والأول على مستوى الصعيد من حيث الإنشاء والأول على مستوى المستشفيات الجامعية المصرية منذ إنشائه فى أكتوبر 2014 من حيث عدد المرضى الذين تم عمل العمليات لهم والنتائج.

 

ومن الجدير بالذكر أنه يجرى العمليات بالمركز فريق عمل طبى متخصص من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، و يتكون من 3جراحين، و3 أساتذة سمعيات، و4 أساتذة تخاطب، وأستاذ أشعة، وأستاذ تخدير، إضافة إلى نشر أبحاث عدة لعرض نتائج العمليات فى دوريات و مؤتمرات عالمية، وكذلك العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه فى هذا المجال.

 

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم مديرية الشئون الصحية لقافلة طبية مجانية بقرية "السلاموني" بمركز أخميم، اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومين.

 

وأوضح الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة تقدم الخدمات الطبية فى الوحدة الصحية بالسلامونى في8 تخصصات مختلفة وهى "باطنة، جلدية، أطفال، تنظيم أسرة، عظام، أسنان، نساء وتوليد"، مشيراً انه يتم توقيع الكشف الطبي، وعمل التحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى فى جميع التخصصات بالمجان .

 

وكشف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن تنظيم حملات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالى القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه يتم من خلال الرائدات الريفيات فى الوحدات الصحية، وبمشاركة 70 جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى.

 

عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى (1)
عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى 

 

عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى (2)
عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى 
 
عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى (3)
عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى 

 

قافلة طبية بالسلاموني (1)
قافلة طبية بالسلاموني 

 

قافلة طبية بالسلاموني (2)
قافلة طبية بالسلاموني 

 

قافلة طبية بالسلاموني (3)
قافلة طبية بالسلاموني 

 


سوهاج

محافظه سوهاج

جامعة سوهاج

قوائم الانتظار

زراعة القوقعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

8 عمليات جديدة لزراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة مليون جنيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:37 م

صور.. فيها حاجة حلوة.. إنجازات مستشفى سوهاج الجامعى.. استخراج زاوية حديدية من عين طفل بطول 30 سم عقب سقوطه عليها.. إنقاذ شاب بعد اختراق جسم زجاجى للرقبة واستقر بالصدر.. و6 ساعات مدة العمليات بمشاركة 10 أطباء

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:08 م

مستشفى سوهاج الجامعى يستخرج جسم زجاجى ممتد من الرقبة إلى الصدر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:09 م

القصة الكاملة لاقتحام أسرة مريض مستشفى سوهاج الجامعى واعتدائهم على الأمن

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة