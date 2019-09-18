صور.. توريد 65 جهاز قوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى بتكلفة 7.5 مليون جيه

سوهاج – محمود مقبول

أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه تم توريد 56 جهاز قوقعة للمستشفى الجامعى، بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه دعماً من إحدى شركات الاتصالات، وذلك فى إطار المبادرة التى تنفذها الشركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للقضاء على قوائم انتظار عملية زراعة القوقعة.

وقال "عزيز" إن المستشفى الجامعى تشارك فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار وخدمة المرضى المترددين على مركز زراعة القوقعة بالمستشفى من مختلف محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن أجهزة القواقع الجديدة ستساهم فى إنهاء 90٪؜ من قائمة الانتظار الحالية للمركز التى تتضمن 70 طفل حاليا، حيث تم صباح اليوم إجراء عمليتين زراعة قوقعة لطفلين فى عمر 4 سنوات و 5 سنوات من محافظتى سوهاج و قنا.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو فريق زراعة القوقعة بالمستشفى إنه بالتعاون مع شركات الاتصالات تم إجراء 11 عملية زراعة قوقعة فى نهاية شهر أغسطس الماضى وبداية شهر سبتمبر الجاري، وتعتبر أجهزة القوقعة الموردة من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، مضيفاً أن مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة قام بإجراء 73 عملية زراعة قوقعة منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف الشريف، أن المركز منذ افتتاحه أجرى 380 عملية زراعة قوقعة حتى الآن، فهو يعد الثانى على مستوى الجمهورية فى هذا المجال، والأول على مستوى الصعيد من حيث الإنشاء والأول على مستوى المستشفيات الجامعية المصرية منذ إنشائه فى أكتوبر 2014 من حيث عدد المرضى الذين تم عمل العمليات لهم والنتائج.

ومن الجدير بالذكر أنه يجرى العمليات بالمركز فريق عمل طبى متخصص من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، و يتكون من 3جراحين، و3 أساتذة سمعيات، و4 أساتذة تخاطب، وأستاذ أشعة، وأستاذ تخدير، إضافة إلى نشر أبحاث عدة لعرض نتائج العمليات فى دوريات و مؤتمرات عالمية، وكذلك العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه فى هذا المجال.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم مديرية الشئون الصحية لقافلة طبية مجانية بقرية "السلاموني" بمركز أخميم، اليوم الأربعاء وتستمر لمدة يومين.

وأوضح الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة تقدم الخدمات الطبية فى الوحدة الصحية بالسلامونى في8 تخصصات مختلفة وهى "باطنة، جلدية، أطفال، تنظيم أسرة، عظام، أسنان، نساء وتوليد"، مشيراً انه يتم توقيع الكشف الطبي، وعمل التحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى فى جميع التخصصات بالمجان .

وكشف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن تنظيم حملات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالى القرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه يتم من خلال الرائدات الريفيات فى الوحدات الصحية، وبمشاركة 70 جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى.



عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى



عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى



عمليات زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى



قافلة طبية بالسلاموني



قافلة طبية بالسلاموني