صور ..أمن القليوبية يشن حملة مرافق مكبرة بمدينة قليوب ويضبط 1408 مخالفة مرورية

القليوبية - فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة فى شوارع مدينة قليوب لضبط المخالفين وتخفيف الضغط المرورى فى شوارع المدينة والمواقف العشوائية وإزالة الأشغالات بالطرق وأمام المحال والمقاهى وضبط المخالفين.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 1408 مخالفة مرورية، وسحب 22 رخصة، وحجز 10 سيارات، و 33 مخالف نموذج 125، والتصالح فى 95 مخالفة وتحصيل مبلغ 9500 جنيه، وتحرير 305 مخالفة إنتظار خاطئ، وتحرير 419 قضية مرافق عامة، وإزالة 7 طن قمامة

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 20 رخصة، و 14 حالات تصالح وتحصيل 2850 جنيه غرامة.

وتأتى تلك الحملة فى إطار تفعيل قانون المرور، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية.

وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.

حملة مرافق بقليوب

امن القليوبية يقود حملة مرافق

إزالة الاشغالات والتعديات بالقليوبية

ازالة التعديات أمام محال

ازالة اشغالات