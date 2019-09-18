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"صنع فى مصر".. 7 إجراءات حكومية عاجلة لدعم قطاع الصناعة والصادرات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:06 ص
"صنع فى مصر".. 7 إجراءات حكومية عاجلة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب عبد اللطيف صبح

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،خلال جولته الأخيرة لتفقد المنطة الحرة بمدينة نصر، إن الحكومة تعمل على حل المشاكل التى كانت متواجدة منذ فترات، فى محاولة لإصلاح المشاكل التى كانت تؤثر على الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية أهمية كبرى والعمل على حل هذه المشاكل التى تواجه القطاع.

وفى هذا السياق يستعرض "اليوم السابع" خلال النقاط التالية 7 إجراءات عاجلة قررت الحكومة اتخاذها لتشجيع ودعم الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات:

  1. إطلاق برنامج تحفيز الصادرات المصرية
  2. تخصيص 6 مليارات جنيه للبرنامج فى الموازنة الجديدة بزيادة 2 مليار جنيه عما كان مخصص له سابقا بواقع 4 مليارات جنيه.
  3. إطلاق مبادرة لسداد 10% من مستحقات المصدرين السابقة وفقا للطلبات التى تم التصديق عليها
  4. الاتفاق على محور تسوية بعض المتأخرات الضريبية وتم حصر 800 مليون جنيه سيتم سداد جزء من هذه المتأخرات
  5. 6 ملايين متر مربع أراضى صناعية سيتم طرحهم قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية
  6. إطلاق مبادرة لتشجيع التصنيع المحلى وتم استقبال عدد من الطلبات من قبل الشركات فى إطار مبادرة تشجيع التصنيع المحلى
  7. تشكيل مجموعة عمل لتبسيط إجراءات عملية الإفراج الجمركى عن البضائع والانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية العام

الصناعة المصرية

برنامج تحفيز الصادرات

عجز الميزان التجارى

الصادرات المصرية

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