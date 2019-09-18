سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

صحتك فى وصفة.. مشروب الحلبة لزيادة الوزن

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. مشروب الحلبة لزيادة الوزن
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الأقاويل الخاصة بالحلبة وفوائدها التى تعم على الجسم الذى يتناولها باستمرار، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على وصفة طبيعية من الحلبة وتساهم بشكل كبير فى زيادة الوزن، والتخلص من النحافة، وذلك وفقا لموقع " lifealth ".

الحلبة تساعد بشكل كبير فى زيادة الشهية للطعام، وهذا ما يجعلها من المشروبات التى ينصح بتناولها بكثرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من النحافة أى انخفاض نسبة وزنهم عن الطبيعى.

 

كما أن الأشخاص الذين يتناولون مشروب الحلبة باستمرار  يكون لديهم مناعة قوية، وتنظيم جميع أعضاء الجسم، وأيضا يساهم هذا الأمر فى الحد من الإصابة بالأمراض، ولذا تناولك له يوميا يعد صيدلية طبيعية تحميك من جميع الأمراض.

 

وصفة الحلبة لزيادة الوزن..
 

3 معالق من الحلبة المطحونة.

-ماء مغلى.

ملعقة من العسل الأبيض.

قومى بدمج جميع الأشياء السابق ذكرها، على النار الهادئة، وتركها حتى الغليان، ثم قومى بتناول هذا المشروب مرتين على مدار اليوم، فأنت بهذه الطريقة تساعدين فى زيادة الوزن بالشكل المطلوب.

وهناك وصف أخرى يمكنك القيام بها، لأنها تساعدك بشكل كبير فى التخلص والقضاء على مشكلة النحافة، وتكون من أفضل الأسباب المؤدية لاكتسابك وزن إضافى، وهى تناول ملعقة من زيت الحلبة قبل النوم وعلى الريق أى فور الاستيقاظ، فأنت بهذه الطريقة تساهم فى زيادة الوزن بالطريقة الجيدة، والتى ترغب فيها وفى وقت قليل.


الحلبة

فوائد الحلبة

الحلبة والنحافة

الحلبة تزيد من وزنك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة