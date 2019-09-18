صحتك فى وصفة.. مشروب الحلبة لزيادة الوزن

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأقاويل الخاصة بالحلبة وفوائدها التى تعم على الجسم الذى يتناولها باستمرار، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على وصفة طبيعية من الحلبة وتساهم بشكل كبير فى زيادة الوزن، والتخلص من النحافة، وذلك وفقا لموقع " lifealth ".

الحلبة تساعد بشكل كبير فى زيادة الشهية للطعام، وهذا ما يجعلها من المشروبات التى ينصح بتناولها بكثرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من النحافة أى انخفاض نسبة وزنهم عن الطبيعى.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون مشروب الحلبة باستمرار يكون لديهم مناعة قوية، وتنظيم جميع أعضاء الجسم، وأيضا يساهم هذا الأمر فى الحد من الإصابة بالأمراض، ولذا تناولك له يوميا يعد صيدلية طبيعية تحميك من جميع الأمراض.

وصفة الحلبة لزيادة الوزن..



3 معالق من الحلبة المطحونة.

-ماء مغلى.

ملعقة من العسل الأبيض.

قومى بدمج جميع الأشياء السابق ذكرها، على النار الهادئة، وتركها حتى الغليان، ثم قومى بتناول هذا المشروب مرتين على مدار اليوم، فأنت بهذه الطريقة تساعدين فى زيادة الوزن بالشكل المطلوب.

وهناك وصف أخرى يمكنك القيام بها، لأنها تساعدك بشكل كبير فى التخلص والقضاء على مشكلة النحافة، وتكون من أفضل الأسباب المؤدية لاكتسابك وزن إضافى، وهى تناول ملعقة من زيت الحلبة قبل النوم وعلى الريق أى فور الاستيقاظ، فأنت بهذه الطريقة تساهم فى زيادة الوزن بالطريقة الجيدة، والتى ترغب فيها وفى وقت قليل.