سقوط مسجل خطر انتحل اسم شقيقه المتوفى للهروب من تنفيذ أحكام بالتجمع

ألقى رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على مسجل خطر، انتحل اسم شقيقه المتوفى، خشية ضبطه فى أحكام قضائية بالتجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام عاطل مقيم بمحافظة الإسماعيلية - سبق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرها قضية خطف ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى خطف) باستئجار شقة بدائرة القسم وإنتحال إسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه فى الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بطاقة رقم قومى بالإسم المُنتحل لشقيقه) وبمواجهته إعترف بإنتحاله صفة شقيقه المتوفى خشية ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية.