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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-9-2019

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:48 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-9-2019 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18-9-2019، حيث سجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

ريالات

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.34  جنيه للشراء.

4.37  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.32  جنيه للشراء.

4.37 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.32  جنيه للشراء.

4.37 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.27 جنيه للشراء.

4.40 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.31 جنيه للشراء.

4.37 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.32  جنيه للشراء.

4.36 جنيه للبيع.


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