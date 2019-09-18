زى انهاردة.. صدور العدد الأول من صحيفة "نيويورك تايمز"

بيشوى رمزى

فى مثل هذا اليوم، منذ ما يقرب من 170 عاما كاملة، صدر العدد الأول من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتى تعد أحد أكثر الصحف الأكثر انتشارا فى العالم، ليخرج من رحمها حوالى عدة صحف أخرى، من بينها "هيرالد تربيون" و"بوسطن جلوب"، وغيرها.

وصدرت الصحيفة فى 18 سبتمبر 1851، كصحيفة محلية لولاية نيويورك الأمريكية، إلا أنها توسعت بصورة كبيرة، حتى أصبحت فى كثير من الأحيان مصدرا يعتمد عليه لمعرفة المواقف التى تتبناها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهو الأمر الذى تغير بصورة كبيرة فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب، والذى اعتبرها فى عدة مواقف مصدرا للأخبار المغلوطة.

تأسست الصحيفة الأمريكية البارزة على يد هنري جارفيس ريموند وجورج جونز، وكانت تصدر فى أربع صفحات، وكان مقرها، وقت ظهورها، فى دور علوى لا نوافذ له، بينما اعتمد الصحفيون على الشموع فى الإضاءة، وذلك بمقرّها فى مانهاتن.

كان ريموند يشغل منصب نائب لعمدة نيويورك، فى حين أن جونز بدأ حياته فراشا لصاحب أحد الصحف الأمريكية، وهو الأمر الذى ألهمه لفكرة إنشاء الصحيفة، بعد العلاقة القوية التى جمعته بريموند.

حصلت "نيويورك تايمز" على 95 جائزة بوليتزر، وهو ما يعد أكثر بكثير من أى صحيفة أخرى.