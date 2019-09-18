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زى النهاردة.. فيليب الثانى يجلس على كرسى العرش فى فرنسا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:30 ص
زى النهاردة.. فيليب الثانى يجلس على كرسى العرش فى فرنسا فيليب الثانى ملك فرنسا
وكالات

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فى مثل هذا اليوم تولى الملك فليب الثانى زمام الامور فى فرنسا ملكا لها بعد وفاة والده الذى كان شريكا له فى حكم البلاد.

فيليبوس الثانى أغسطس، ولد فى 21 أغسطس 1165 .

فترة حكمه لفرنسا من 1180 إلى 1223 أى حكم لمدة 43 عاماً خلفا لأبيه لويس السابع.

ولد الملك فيليبوس أغسطس في مدينة غوناس بوادي الواز بفرنسا عام 1165 لعائلة الكابيه الملكية.

 والده هو لويس السابع ملك فرنسا بن لويس السادس بن فليب الأول بن هنرى الأول بن روبير الثانى بن أوغو كابيه.

كان من ضمن أخوات فيليبوس الملكة مارغوريت ملكة المجر والأميرة أليس كونتيسة فيكسن وكانتا أختان غير شقيقتان له، وشقيقته أجنيس إمبراطورة الدولة البيزنطية.

لاعتلال صحة الملك لويس السابع اضطر إلى تتويج إبنه فيليبوس على عرش فرنسا عام 1179 وهو ما زال في الرابعة عشر من عمره.

تزوج من إيزابيل كونتيسة هينو، فى 28 أبريل 1180.

توفى الملك لويس السابع والد فيليبوس وشريكه فى الحكم فى 18 سبتمبر 1180، وبذلك أصبح فيليب الثانى ملكاً رسمياً لفرنسا.

نصب فيليب الثاني أغسطس ولده لويس الثامن ولياُ للعهد والمولود في 5 سبتمبر 1187 .

شارك الملك فيليب أغسطس ملك فرنسا في الحملات الصليبية الموجهة لبيت المقدس والشام كأحد قوادها وكشريك أساسى للملك ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفريدريك بربروسا ملك ألمانيا وإمبراطور الرومانية المقدسة.

 توفي فيليب الثانى أغسطس فى 14 يوليو 1223 بمدينة مانت، وتولى الحكم من بعده ابنه الملك لويس الثامن وهو جد الملك لويس التاسع.


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