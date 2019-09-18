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زى النهاردة عام 1502.. كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:04 ص
زى النهاردة عام 1502.. كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا كريستوفر كولومبوس
كتب محمد جمال

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فى مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1502م قام البحار المستكشف الإيطالى الشهير كريستوفر كولومبوس برحلته الإستكشافية الرابعة والأخيرة، والتى وصل فيها إلى كوستاريكا، وبذلك الإكتشاف بدأ العهد الإستيطانى الأسبانى بوصول كريستوفر إلى سواحل كوستاريكا الشرقية.

وكريستوفر كولومبوسهو رحالة إيطالى، ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد "أمريكا"، وولد فى مدينة جنوة فى إيطاليا ودرس الرياضيات والعلوم الطبيعية فى جامعة بافيا،عبر المحيط الأطلسى ووصل إلى الجزر الكاريبية فى 12 أكتوبر 1492م لكن اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان فى رحلته الثانية عام 1498 م.

 


كريستوفر كولومبوس

كوستاريكا

رحالة

جنوة

إيطالى

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