زوجة فى دعوى طلاق: "نصب عليا وخد فلوسى.. عملت محضر اكتشف إنه هارب من أحكام"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، حيث قالت : "صدمت بعد مرور شهر ونصف من زواجي، باكتشافي أن زوجي صادر عليه أحكام حبس، وهارب من تتفيذها، ولم أجد أمامي حلا غير الطلاق، بعد ظهور وجهه الحقيقي، بعد أن حاول أن يتخلص مني، وانهال علي بالضرب المبرح حتى فقدت وعيى وكدت أن أموت بين يديه".

وروت الزوجة "مروة.هـ.أ" مسلسل مأساتها أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، فقالت : "عندما تقدم لأهلى استغل حجة غيابه خارج مصر، وعمله بالخارج ليتم الزواج بشكل سريع، ليخدعنا وأهله بعد أن صوروا لنا أنه شاب غنى، ويمتلك الكثير من الأموال بإحدى الدول العربية الذي سيصحبنى إليها بعد الزواج".

وأضافت : "أجبرني على أن أتكفل بشراء الشبكة والمنقولات، ودفع مصروفات حفل الزفاف لحين استرداد أمواله من شريكه الذى يعمل معه بالخارج".

وأكملت: "رأيت أصعب أيام خلال عيشي برفقته، فكان دائم التعدي على، ليقدم على سرقة أموالي، حتى السيارة التى أشتريتها من مالي الخاص أجبرني على التنازل عنها وسجلها باسمه، بعد أن قام بتقيدى بالحبال، وتوعدنى بتهديدي بتشويه وجهى.

واستطردت : "حررت ضده محضرا بقسم الشرطة، وهناك علمت بالمصيبة أنه سوابق وهارب من تنفيذ أحكام، ومتهم فى عدة قضايا بالنصب".